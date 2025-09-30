В Нижегородской области сотрудники наркологического центра похищали граждан

В Нижегородском регионе завершилось рассмотрение уголовного дела, касающегося похищения людей работниками реабилитационного центра для наркозависимых. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Следствие установило, что в течение 8 месяцев 2023 года, начиная с марта, персонал центра совершал похищения наркозависимых граждан. Преступления осуществлялись не только в Нижегородской области, но и в других субъектах РФ. Целью злоумышленников являлось принудительное помещение похищенных в программу социальной адаптации.
Задержанных удерживали в нелегальной тюрьме, обустроенной в частном секторе Балахнинского района. Условия содержания были антисанитарными, а к «постояльцев» унижали. Организаторы преступной группы наживались на родственниках удерживаемых, вымогая плату за пребывание последних в центре.
Детали судебного решения доступны на официальном сайте Генеральной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что женщину из Москвы будут судить в Нижнем Новгороде по делу о мошенничестве.