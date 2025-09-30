В Нижегородской области сотрудники наркологического центра похищали граждан

Следствие установило, что в течение 8 месяцев 2023 года, начиная с марта, персонал центра совершал похищения наркозависимых граждан. Преступления осуществлялись не только в Нижегородской области, но и в других субъектах РФ. Целью злоумышленников являлось принудительное помещение похищенных в программу социальной адаптации.