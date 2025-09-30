У берегов Турции обнаружили украинский морской дрон Magura V5. Видео

Украинский морской дрон-камикадзе Magura V5 был найден у берегов турецкого города Чаршибаши в провинции Трабзон. Предположительно, дрон потерял связь с оператором и был унесен течением в Турцию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным агентства İHA, неизвестный объект был обнаружен местными рыбаками. По их словам, во время шторма они приняли объект на радаре за небольшую рыбацкую лодку, и лишь подняв его краном на борт, поняли, что это военный аппарат. Беспилотник был передан Береговой Охране, после чего гавань временно эвакуировали.
Сейчас с опасным уловом работают специалисты-взрывотехники, а меры безопасности в регионе усилены.
Magura V5 — украинский морской БПЛА, способный нести до 300 кг взрывчатки.