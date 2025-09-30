Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов Турции обнаружили украинский морской дрон Magura V5. Видео

В Турции рыбаки приняли украинский морской дрон за обычную лодку и привезли опасную находку прямо в порт, что привело к эвакуации гавани.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Украинский морской дрон-камикадзе Magura V5 был найден у берегов турецкого города Чаршибаши в провинции Трабзон. Предположительно, дрон потерял связь с оператором и был унесен течением в Турцию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным агентства İHA, неизвестный объект был обнаружен местными рыбаками. По их словам, во время шторма они приняли объект на радаре за небольшую рыбацкую лодку, и лишь подняв его краном на борт, поняли, что это военный аппарат. Беспилотник был передан Береговой Охране, после чего гавань временно эвакуировали.

Сейчас с опасным уловом работают специалисты-взрывотехники, а меры безопасности в регионе усилены.

Magura V5 — украинский морской БПЛА, способный нести до 300 кг взрывчатки.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше