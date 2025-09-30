Водитель без прав сбил ребенка в Щербинках

Инцидент произошёл 29 сентября около 11:20 у дома № 31 по улице Щербинки-1. По данным полиции, 18-летний местный житель 2007 года рождения, находясь за рулём отечественного автомобиля, совершил наезд на девочку 2013 года рождения. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.