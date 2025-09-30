В Усольском районе 43-летняя женщина получила условный срок за угон машины

Воспользовавшись тем, что мужчина уснул, девушка выкрала ключи от его авто. Решив прокатиться, она села за руль, несмотря на отсутствие водительских прав. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, не справившись с управлением, она наехала на бордюр. Из-за этого машина повредилась, а госномера — слетели.