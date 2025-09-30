В Усольском районе 43-летняя женщина получила условный срок за угон машины. Местная жительница познакомилась в баре с мужчиной. После непродолжительного общения он рассказал спутнице, что у него есть автомобиль и где он припаркован.
Воспользовавшись тем, что мужчина уснул, девушка выкрала ключи от его авто. Решив прокатиться, она села за руль, несмотря на отсутствие водительских прав. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, не справившись с управлением, она наехала на бордюр. Из-за этого машина повредилась, а госномера — слетели.
— Несмотря на аварию, женщина поехала в сторону деревни Кочериково. На обратном пути она хотела вернуть машину владельцу, но решила оставить ее на дороге, — уточняется в материалах дела.
Подсудимая полностью признала свою вину. Потерпевший отказался от компенсации ущерба. Угонщице назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком год.