Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве сотрудник банка смертельно ранил свою начальницу

В московском банке на Автозаводской улице произошла трагедия: сотрудник нанес смертельное ножевое ранение своей начальнице. Подозреваемый арестован, ведется следствие.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудник одного из столичных банков задержан по подозрению в убийстве своей начальницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по г. Москве.

В ведомстве сообщили, что мужчина нанес ножевое ранение своей начальнице, от которого она скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ближайшее время злоумышленника доставят на допрос. На месте происшествия работают следователи и криминалисты

Как пишет телеграм-канал Baza нападавший был ранее уволенным сотрудником этого банка.

Спустя время на место преступления прибыл муж убитой женщины. Он хотел отомстить убийце и был вооружен пистолетом. Но сотрудники полиции его задержали.