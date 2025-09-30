В Москве сотрудник банка смертельно ранил свою начальницу

Сотрудник одного из столичных банков задержан по подозрению в убийстве своей начальницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по г. Москве.
В ведомстве сообщили, что мужчина нанес ножевое ранение своей начальнице, от которого она скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В ближайшее время злоумышленника доставят на допрос. На месте происшествия работают следователи и криминалисты
Как пишет телеграм-канал Baza нападавший был ранее уволенным сотрудником этого банка.
Спустя время на место преступления прибыл муж убитой женщины. Он хотел отомстить убийце и был вооружен пистолетом. Но сотрудники полиции его задержали.