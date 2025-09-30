В Волгограде экс-руководителя миграционного отдела обвиняют в получении взятки

Как сообщили в СУ СКР по региону, в 2024 году группа лиц организовала и реализовала незаконную схему по изготовлению и получению подложного паспорта РФ для иностранки. В качестве вознаграждения за совершение противоправных действий офицеру полиции была передана взятка в виде риелторских услуг стоимостью 200 тыс. рублей.
Посредники обеспечили передачу поддельных документов и денежных средств. В последующем должностное лицо злоупотребило служебными полномочиями и незаконно внесло фиктивные данные в официальные документы. Также была организована выдача паспорта РФ с недостоверными сведениями.
Противоправную схему вскрыли оперативные сотрудники собственной безопасности регионального главка МВД России.
Фигурантка обвиняется в совершении преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере через посредника», ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов государства».
Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Материалы в отношении других участников преступной схемы, в том числе не установленных следствием лиц, выделены в отдельное производство.