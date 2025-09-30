В Волгограде экс-руководителя миграционного отдела обвиняют в получении взятки

Как сообщили в СУ СКР по региону, в 2024 году группа лиц организовала и реализовала незаконную схему по изготовлению и получению подложного паспорта РФ для иностранки. В качестве вознаграждения за совершение противоправных действий офицеру полиции была передана взятка в виде риелторских услуг стоимостью 200 тыс. рублей.