Что известно об убийстве замруководителя филиала банка в Москве

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства убийства
- По данным следствия, 30 сентября в помещении отделения банка на Автозаводской улице сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице.
- От полученных повреждений женщина умерла на месте происшествия.
- Злоумышленника 1985 года рождения задержали.
- В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что мужчина напал на начальницу с ножом с фиксированным клинком.
Расследование
- Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
- По предварительным данным, причиной убийства стала личная неприязнь, сообщили в столичной прокуратуре.
- В ближайшее время следователи приступят к допросу подозреваемого.
- На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует заместитель Симоновского межрайонного прокурора Иван Сергеев.
- Территорию вокруг банка оцепили, внутри работают следователи и криминалисты.
