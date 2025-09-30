Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об убийстве замруководителя филиала банка в Москве

Силовики задержали мужчину, который смертельно ранил заместителя руководителя филиала банка в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, причиной убийства стала личная неприязнь.

Источник: Соцсети

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства убийства

  • По данным следствия, 30 сентября в помещении отделения банка на Автозаводской улице сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице.
  • От полученных повреждений женщина умерла на месте происшествия.
  • Злоумышленника 1985 года рождения задержали.
  • В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что мужчина напал на начальницу с ножом с фиксированным клинком.

Расследование

  • Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
  • По предварительным данным, причиной убийства стала личная неприязнь, сообщили в столичной прокуратуре.
  • В ближайшее время следователи приступят к допросу подозреваемого.
  • На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует заместитель Симоновского межрайонного прокурора Иван Сергеев.
  • Территорию вокруг банка оцепили, внутри работают следователи и криминалисты.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше