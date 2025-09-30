Полиция изъяла 150 патронов у ранее судимого мужчины в Подмосковье

«Сотрудники Львовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск в результате оперативно-разыскных мероприятий в дер. Слащево задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте боеприпасов. При производстве обыска его жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с патронами, в количестве 150 штук. По результатам исследования ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области установлено, что изъятое относится к категории боеприпасов калибра 5,6 мм, пригодных для стрельбы», — рассказала Петрова.