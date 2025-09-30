Ричмонд
Полиция изъяла 150 патронов у ранее судимого мужчины в Подмосковье

Полицейские нашли и изъяли 150 патронов у ранее судимого жителя городского округа Подольск. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники Львовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск в результате оперативно-разыскных мероприятий в дер. Слащево задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте боеприпасов. При производстве обыска его жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с патронами, в количестве 150 штук. По результатам исследования ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области установлено, что изъятое относится к категории боеприпасов калибра 5,6 мм, пригодных для стрельбы», — рассказала Петрова.

По данному факту дознавателем отдела дознания УМВД было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.