По делу о массовом отравлении в Ленобласти изъяли 5 тыс. литров спирта

С 24 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области начали фиксировать отравления после употребления алкоголя. Лабораторные исследования подтвердили: восемь человек умерли от метанола. Всего в районе жертвами суррогатного алкоголя стали 19 человек. Позже СК сообщил еще о шести погибших в Волосовском районе.