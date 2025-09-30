Пятиклассница получила ушиб из-за давки в школе в Иркутске

Также после этого одна из родительниц школьника написала директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что когда началась давка, сотрудник охраны стоял в стороне. А после этого всех школьников собрали в актовом зале и ругали за то, что они опубликовали кадры давки. Также женщина добавила, что в школе слишком маленький гардероб для такого учебного заведения.