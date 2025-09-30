Ричмонд
Пятиклассница получила ушиб из-за давки в школе в Иркутске

После давки в одной из школ Иркутска ученица пятого класса получила ушиб ноги.

После сильной давки в раздевалке одной из школ Иркутска пятиклассница получила ушиб. Об этом сообщает редакция «Подъём».

По информации издания, директор школы рассказала, что после уроков все дети побежали в раздевалку, чтобы забрать одежду. Сначала зашли ученики пятых классов, затем налетели восьмиклассники. Гардеробщица пыталась остановить их, а потом подошли остальные дети. Началась сильная давка, и некоторые младшеклассники испугались. Возле раздевалки находились завуч и охранник, которые быстро урегулировали ситуацию.

После этого одна из учениц сказала, что у неё болит нога, и её отвели в медпункт. О случившемся сообщили родителям ребёнка. Они отвели дочку в травмпункт, где врач выявил ушиб мягких тканей и царапину.

Сообщается, что после случившегося в учебном заведении детям провели инструктаж и назначили дежурного, который будет следить за тем, чтобы в гардеробе не было давки.

Также после этого одна из родительниц школьника написала директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что когда началась давка, сотрудник охраны стоял в стороне. А после этого всех школьников собрали в актовом зале и ругали за то, что они опубликовали кадры давки. Также женщина добавила, что в школе слишком маленький гардероб для такого учебного заведения.

После давки следователи регионального СК начали проверку.

