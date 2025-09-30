В Ростове задержали руководителя Росимущества по подозрению во взяточничестве

Вместе с чиновником задержана и его знакомая, подозреваемая в передаче этой взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Росси по Ростовской области.
По информации ведомства, взятку в размере 13 млн руб. от гражданина через знакомую чиновник получил 25 сентября 2025 года.
«Взятка предназначалась за непредставление в суд обоснованных возражений на административное исковое заявление о признании незаконным отказа в предоставлении земельного участка в бессрочную аренду и дальнейшее не обжалование решения суда», — пояснили в ведомстве.
Коррупционную схему фигурантов пресекли оперативники УФСБ России по Ростовской области.
Оба подозреваемых заключены под стражу. Расследование продолжается.