В Самарской области на трассе М-5 столкнулись два тягача

В Сергиевском районе Самарской области произошло крупное ДТП с участием двух грузовиков. Авария случилась на 1108 км автодороги М-5 «Урал», сообщают в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— Авария произошла в 11:52 30 сентября. На трассе столкнулись два тягача «Foton Auman» и «MAN». К счастью, никто не пострадал. Сотрудники ведомства провели аварийно-спасательные работы, отключили системы электропитания автомобилей, смыв с дороги горюче-смазочные материалы, — отметили в сообщении.
Специалисты напоминают участникам дорожного движения о необходимости соблюдения установленных правил. В том числе важно не превышать скоростной режим.