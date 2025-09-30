Воспитательница детского сада избила ребенка в Свердловской области

«Согласно публикации СМИ, воспитательница детского сада 29 сентября нанесла телесные повреждения малолетней воспитаннице, в результате чего на лице и теле ребенка остались ссадины», — говорится в сообщении.
Официального подтверждения информации об избиении ребенка пока не поступило.
В июле в Екатеринбурге родители и сотрудники детсада № 501 жаловались на новую заведующую. После объединения с детсадом № 262 в 2024 году начались проблемы с питанием детей и условиями работы.
Родители отмечают, что дети приходят домой голодными или с диареей из-за несвежих продуктов. Бывший повар учреждения рассказала, что с января ввели новое меню, а в феврале на работу пришла новая кладовщица, которая закупала лишние овощи, которые гнили. \
Коллектив садика обратился в прокуратуру, после чего Роспотребнадзор нашел нарушения. В прокуратуре пообещали наказать виновных, но ситуация не изменилась.