Власти опровергли сообщения о падении крана на стройплощадке арены в Перми

Сообщения об инциденте появились 30 сентября.

Власти опровергли сообщения о падении строительного крана на площадке будущей арены в Перми, сообщает «Новый компаньон».

Днём 30 сентября в пермских телеграм-каналах было опубликовано сообщение о падении башенного крана. По словам пермяков, инцидент случился на строительной площадке новой спортивной арены в микрорайоне ДКЖ. Очевидцы также прикладывали фотографии, снятые неподалёку, на которых смутно виднелись очертания металлической конструкции.

Информацию о падении опровергли в пресс-службе правительства Пермского края. Как рассказывает издание, на фотографии жители города запечатлели процесс сборки шестого крана, который будет работать на площадке.

Новое оборудование будет передвижным и вместе с остальными пятью кранами установлено на учёте в Ростехнадзоре. Ежедневно проводится проверка работоспособности оборудования.

Напомним, в июле 2025 года жители микрорайона ДКЖ заметили как стрела башенного крана, работающего на стройке спортивной арены, выставляется над проезжей частью. Жителей напугало такое размещение оборудования. Ситуацию сайту perm.aif.ru прояснили в Минстрое Пермского края.