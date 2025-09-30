Власти опровергли сообщения о падении крана на стройплощадке арены в Перми

Днём 30 сентября в пермских телеграм-каналах было опубликовано сообщение о падении башенного крана. По словам пермяков, инцидент случился на строительной площадке новой спортивной арены в микрорайоне ДКЖ. Очевидцы также прикладывали фотографии, снятые неподалёку, на которых смутно виднелись очертания металлической конструкции.