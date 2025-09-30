Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии предупредили о поддельных письмах от имени Роскадастра

Фейки рассылают мошенники.

Аферисты придумали новую схему обмана. По данным Роскадастра Башкортостана, они рассылают фейковые уведомления, маскируясь под официальные обращения ведомства.

Жителям республики рассказали, как распознать подделку:

Подозрительный адрес отправителя. Письма приходят от подозрительного отправителя: info@bagamaster.ru (это НЕ официальный адрес Роскадастра) Расплывчатая формулировка. В письме говорится о «зафиксированном обращении» без конкретных деталей. Отсутствие официальных реквизитов. Нет номера исходящего документа, подписи ответственного лица. Призыв к немедленным действиям. Предлагают позвонить по указанному номеру для «уточнения информации».

Гражданам советуют не перезванивать на указанные в таких письмах номера; не переходить по ссылкам из подозрительных писем; не сообщать персональные данные и данные документов.

«Если вы получили подобное письмо — не отвечайте на него. Сообщите о мошенничестве в правоохранительные органы. Поделитесь этой информацией с родными и близкими, особенно с теми, кто может быть уязвим для мошенников!» — подчеркнули в ведомстве.