Жителей Башкирии предупредили о поддельных письмах от имени Роскадастра

«Если вы получили подобное письмо — не отвечайте на него. Сообщите о мошенничестве в правоохранительные органы. Поделитесь этой информацией с родными и близкими, особенно с теми, кто может быть уязвим для мошенников!» — подчеркнули в ведомстве.