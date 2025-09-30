Жителей Башкирии предупредили о поддельных письмах от имени Роскадастра

Аферисты придумали новую схему обмана. По данным Роскадастра Башкортостана, они рассылают фейковые уведомления, маскируясь под официальные обращения ведомства.
Жителям республики рассказали, как распознать подделку:
Подозрительный адрес отправителя. Письма приходят от подозрительного отправителя: info@bagamaster.ru (это НЕ официальный адрес Роскадастра) Расплывчатая формулировка. В письме говорится о «зафиксированном обращении» без конкретных деталей. Отсутствие официальных реквизитов. Нет номера исходящего документа, подписи ответственного лица. Призыв к немедленным действиям. Предлагают позвонить по указанному номеру для «уточнения информации».
Гражданам советуют не перезванивать на указанные в таких письмах номера; не переходить по ссылкам из подозрительных писем; не сообщать персональные данные и данные документов.
«Если вы получили подобное письмо — не отвечайте на него. Сообщите о мошенничестве в правоохранительные органы. Поделитесь этой информацией с родными и близкими, особенно с теми, кто может быть уязвим для мошенников!» — подчеркнули в ведомстве.