В Беларуси пенсионерка пошла в милицию из-за находки в квартире покойного отца

В милиция обратилась 74-летняя жительница Березы. В момент уборки в квартире покойного отца женщина нашла ружье, которое отнесла в правоохранительные органы. Эксперт выяснил, что это самозарядное охотничье ружье «Browning Auto-5». Оно было изготовлено заводским способом, является пригодным для стрельбы огнестрельным оружием.