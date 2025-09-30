В Беларуси пенсионерка пошла в милицию из-за находки в квартире покойного отца. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В милиция обратилась 74-летняя жительница Березы. В момент уборки в квартире покойного отца женщина нашла ружье, которое отнесла в правоохранительные органы. Эксперт выяснил, что это самозарядное охотничье ружье «Browning Auto-5». Оно было изготовлено заводским способом, является пригодным для стрельбы огнестрельным оружием.
В Беларуси пенсионерка делала уборку в квартире покойного отца, а потом пошла в милицию.
Согласно внешним конструктивным признакам, период выпуска оружия — до 1920−1930 годов. Эксперты уточняют, что оружие является одним из первых в мире самозарядных гладкоствольных охотничьих ружей.
