ФСБ показала кадры обысков у экс-заммэра Нижнего Новгорода Штокмана

В ходе следственных действий были вскрыты два металлических сейфа, внутри которых находились крупные суммы наличных денег. На опубликованных ведомством кадрах видно, как после задержания Штокмана и обыска его дома оперативники открывают сейфы с помощью дисковой пилы. Внутри обнаружились пачки пятитысячных купюр и иностранная валюта. Кроме того, среди содержимого были найдены фишки для игры в казино. В отношении Ильи Штокмана возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Напомним, Штокман стал первым заместителем мэра города в 2020 году. В сентябре 2022 года он добровольно отправился на СВО. В июле 2023 года он даже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Неожиданно Штокман покинул свой пост в августе 2025 года.
О задержании экс-чиновника в Сочи стало известно 26 сентября.
По версии следствия, занимая пост первого заместителя главы администрации города, Штокман получил 55 миллионов рублей за содействие строительной компании в заключении муниципальных контрактов без конкуренции, а также за покровительство и контроль за их исполнением. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Ранее сообщалось, что обвиняемый превратил МКД в центре Нижнего Новгорода в трехуровневый коттедж.