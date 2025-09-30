ФСБ показала кадры обысков у экс-заммэра Нижнего Новгорода Штокмана

В ходе следственных действий были вскрыты два металлических сейфа, внутри которых находились крупные суммы наличных денег. На опубликованных ведомством кадрах видно, как после задержания Штокмана и обыска его дома оперативники открывают сейфы с помощью дисковой пилы. Внутри обнаружились пачки пятитысячных купюр и иностранная валюта. Кроме того, среди содержимого были найдены фишки для игры в казино. В отношении Ильи Штокмана возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.