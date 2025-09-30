Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Прикамья не хотел отпускать женщину домой и изрезал ей лицо ножом

Лицо пострадавшей оказалось обезображено.

Житель Пермского края не хотел отпускать женщину домой и изрезал её лицо ножом, сообщает Краснокамский суд.

Трагедия произошла в Краснокамске осенью 2024 года, когда местная жительница пришла в гости к своему ранее судимому знакомому. Пара выпила вместе, но в один момент женщина решила отправиться домой. Хозяин жилища оказался против и не планировал выпускать гостью из дома. В коридоре между ними началась потасовка.

Когда краснокамец пытался отобрать у женщины верхнюю одежду, в руке у неё оказался нож. В тот же момент мужчина её в грудь, из-за чего пострадавшая ударилась затылком и потеряла сознание. Очнулась женщина уже в больнице.

Кроме сотрясения мозга у пострадавшей на лице и шее оказались резанные раны, которые нанёс ей возмущённый мужчина. Исправить такое обезображивание могла только хирургическая операция.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Городской суд признал мужчину виновным и назначил ему 3,5 года колонии строгого режима. В пользу изувеченной женщины взыскали компенсацию размером 88 тысяч рублей.