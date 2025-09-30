Житель Прикамья не хотел отпускать женщину домой и изрезал ей лицо ножом

Трагедия произошла в Краснокамске осенью 2024 года, когда местная жительница пришла в гости к своему ранее судимому знакомому. Пара выпила вместе, но в один момент женщина решила отправиться домой. Хозяин жилища оказался против и не планировал выпускать гостью из дома. В коридоре между ними началась потасовка.