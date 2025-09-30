Процесс о хищении 75 млн руб. на гособоронзаказах на Урале закрыли от прессы

Фигурантами уголовного дела стали экс-начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании ( ВСК ) Сергей Сухов и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Свою вину они признали в ходе предварительного следствия.

Военные следственные органы СКР выяснили, что в 2021—2022 годах между Минобороны России, ППК «ВСК» и ООО «Специальные технологии строительства» были заключены многомиллионные госконтракты по капитальному ремонту объектов в Свердловской области и Пермском крае. Часть средств была похищена.

Основным эпизодом в деле стала кража средств, выделенных на капремонт пермского гарнизонного военного госпиталя. Госконтракт на 190 млн руб. был заключен в 2022 году между Минобороны и ВСК. Объект находится в историческом здании постройки конца ХVIII века, которое является памятником культуры регионального значения «Дом воинского присутствия».

По версии следствия, исполнитель через субподрядчиков выводил деньги — с ними оформлялись договоры на производство строительных работ и поставку материалов. Свои обязательства компании не выполнили, но на их счета были перечислены деньги. Как считают следователи, исполнитель на основе подложных актов выполненных работ выводил и обналичивал деньги. Так фигуранты похитили 35 млн руб.