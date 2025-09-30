Ричмонд
В Ростовской области иномарка врезалась в частный дом

На Дону зафиксировали ДТП с участием иномарки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области автомобиль «Мерседес» врезался в частный дом. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла накануне в одном из донских сел. Предварительно, машина потеряла управление после превышения скорости.

— Пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения. Составлен административный материал (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

Правоохранители просят водителей быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией.

