В Ростовской области иномарка врезалась в частный дом

В Ростовской области автомобиль «Мерседес» врезался в частный дом. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла накануне в одном из донских сел. Предварительно, машина потеряла управление после превышения скорости.
— Пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения. Составлен административный материал (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.
Правоохранители просят водителей быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией.
