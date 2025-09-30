СК Башкирии начал проверку из-за пострадавших рабочих при обрушении крана

Согласно предварительным данным СК, сегодня днем на территории строящегося объекта во время сборки башенного крана произошло обрушение его конструкций. В момент происшествия в кабине находились два человека, которые получили травмы. Также пострадали еще трое работников, находившихся на стройплощадке. Всех пятерых доставили в медицинское учреждение.