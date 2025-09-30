СК Башкирии начал проверку из-за пострадавших рабочих при обрушении крана

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку из-за травмирования пяти рабочих при падении башенного крана на строительной площадке в селе Миловка Уфимского района. Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
Согласно предварительным данным СК, сегодня днем на территории строящегося объекта во время сборки башенного крана произошло обрушение его конструкций. В момент происшествия в кабине находились два человека, которые получили травмы. Также пострадали еще трое работников, находившихся на стройплощадке. Всех пятерых доставили в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники СК, МВД и экстренных служб. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при проведении строительных работ, а также исследовано техническое состояние оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее по факту ЧП начала проверку прокуратура.
