Пьяная дочь лидера ОПГ Цапка на Mercedes протаранила жилой дом под Ростовом

По данным телеграм-каналов SHOT и Baza, после аварии девушка и ее спутник вели себя вызывающе. Сообщается, что Цапок угрожала прибывшим сотрудникам полиции увольнением, а ее пассажир кричал владельцу дома, что он «сын прокурора», и обещал проблемы в случае огласки.