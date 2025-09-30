Ричмонд
Пьяная дочь лидера ОПГ Цапка на Mercedes протаранила жилой дом под Ростовом

Дочь осужденного на пожизненный срок лидера Кущевской ОПГ Анастасия Цапок стала виновницей ДТП под Ростовом. Находясь в нетрезвом состоянии, она на своем Mercedes въехала в частный дом. После аварии девушка и ее спутник угрожали очевидцам и полиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Дочь лидера кущевской ОПГ Сергея Цапка за рулем Mercedes протаранила частный дом в Ростовской области. Ее пассажиром, по предварительным данным, был сын прокурора.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошел 27 сентября в селе Николаевка. 25-летняя Анастасия на своем Mercedes-Benz AMG GT 63S въехала в жилой дом, пробив стену.

По данным телеграм-каналов SHOT и Baza, после аварии девушка и ее спутник вели себя вызывающе. Сообщается, что Цапок угрожала прибывшим сотрудникам полиции увольнением, а ее пассажир кричал владельцу дома, что он «сын прокурора», и обещал проблемы в случае огласки.

В Госавтоинспекции по Ростовской области уточнили, что виновница ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения и не справилась с управлением.

Отец девушки — криминальный авторитет Сергей Цапок. Он отбывает пожизненное заключение как лидер банды, ответственной за массовые убийства в станице Кущевской.