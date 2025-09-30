Пьяная дочь лидера ОПГ Цапка на Mercedes протаранила жилой дом под Ростовом

Дочь лидера кущевской ОПГ Сергея Цапка за рулем Mercedes протаранила частный дом в Ростовской области. Ее пассажиром, по предварительным данным, был сын прокурора.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошел 27 сентября в селе Николаевка. 25-летняя Анастасия на своем Mercedes-Benz AMG GT 63S въехала в жилой дом, пробив стену.
В Госавтоинспекции по Ростовской области уточнили, что виновница ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения и не справилась с управлением.
Отец девушки — криминальный авторитет Сергей Цапок. Он отбывает пожизненное заключение как лидер банды, ответственной за массовые убийства в станице Кущевской.