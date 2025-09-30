Дочь бандита Цапка разнесла чужой дом на Mercedes

Дело в том, что разрушенная комната служила детской. Там ночевали внучки хозяина дома, когда приезжали к дедушке погостить. Буквально за несколько часов до аварии дети уехали в Таганрог. Сразу после ДТП очевидцы бросились на помощь водителю и пассажиру, думали, что молодые люди получили травмы. Однако в адрес местных жителей посыпались ругань и угрозы. Подробности этой истории выяснил Rostov.aif.ru.