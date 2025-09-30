Дочь бандита Цапка разнесла чужой дом на Mercedes

Анастасия Цапок — 25-летняя дочь криминального авторитета и одного из самых кровавых бандитов современности Сергея Цапка — на дорогом Mercedes (почти за 20 млн рублей) разнесла дом пенсионера в селе Николаевка Ростовской области. Как удалось узнать нашей редакции, в этом резонансном ДТП чудом никто не пострадал.
Дело в том, что разрушенная комната служила детской. Там ночевали внучки хозяина дома, когда приезжали к дедушке погостить. Буквально за несколько часов до аварии дети уехали в Таганрог. Сразу после ДТП очевидцы бросились на помощь водителю и пассажиру, думали, что молодые люди получили травмы. Однако в адрес местных жителей посыпались ругань и угрозы. Подробности этой истории выяснил Rostov.aif.ru.
Была в зюзю?
По официальным данным, женщина-водитель не выбрала безопасную скорость и влетела в частный дом на улице Ленина — одной из центральных в населённом пункте. Что именно «золотая молодёжь» делала в этом небольшом селе (там зарегистрировано всего 750 человек, но проживает больше), предстоит выяснять правоохранителям.
А вот прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции, как сообщили в региональном управлении ведомства, выявили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
«В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ», — сообщили в Госавтоинспекции РО.
В результате ДТП иномарка получила механические повреждения. По словам очевидцев, хозяин дома в момент аварии находился в другой комнате и смотрел телевизор, поэтому не пострадал.
Что касается Анастасии, то у неё, как рассказал rostov.aif.ru один из соседей Иван П., был разбит нос. Однако медицинская помощь ей не понадобилась.
«В салоне также находился молодой человек, он на вид тоже был пьян. Всё восхищался, как девушка хорошо водит машину, хихикал. Люди бросились помогать, но когда услышали брань и хамство в свой адрес, то ушли», — пояснил Иван П.
Он также добавил, что в пострадавшем доме проживает пожилой мужчина, который имеет тяжёлый диагноз.
«Вскоре после случившегося к месту приехала какая-то женщина, возможно, мать девушки. Она предложила дедушке 500 тысяч рублей, но он отказался, поскольку ущерба гораздо больше. Дом пострадал сильно, разрушено несколько комнат. Дом этот угловой, а рядом — сквер, где часто прогуливается молодёжь. Чудо, что никого не задело», — рассказал местный житель нашей редакции.
«Классно ехала».
По слухам, вместе с Анастасией в салоне находился её друг — сын одного из высокопоставленных лиц Таганрога. Эта информация пока не подтверждена. Rostov.aif.ru обратился за комментариями в пресс-службу ведомства, которое якобы упоминал молодой человек во время инцидента. Оперативного ответа не последовало, информация уточняется.
«Малышка, ты так классно ехала», — так, по словам очевидцев, прокомментировал ситуацию пассажир Mercedes.
Анастасия Цапок — дочь главы кущёвской ОПГ Сергея Цапка. Напомним, в октябре 2013 года бандит был приговорён к пожизненному заключению за серию убийств в станице Кущёвская Краснодарского края. Банда орудовала почти 20 лет — с начала 90-х по начало 2010-х.
В социальных сетях девушка ведёт свой профиль, выкладывая фотографии «богатой жизни». Она не стыдится поступков своего отца и открыто носит его фамилию.