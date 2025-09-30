В Калининградской области арестовали мужчину, ударившего ножом ребенка

По версии следствия, вечером 27 сентября в Мамоново пьяный фигурант в квартире своей знакомой нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее 8-летнему сыну. Мальчик был госпитализирован, 60-летний житель Багратионовского района задержан и обвинен в покушении на убийство малолетнего.