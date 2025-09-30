Уроженец Мелитополя получил пожизненный срок за попытку отравления летчиков

«Апелляционный военный суд рассмотрел представление прокуратуры Краснодарского края по уголовному делу в отношении уроженца города Мелитополя Егора Семенова. Ранее Южным окружным военным судом Семенов, получивший в июле 2022 года гражданство Российской Федерации, осужден по ст. 275 УК РФ (государственная измена), п. “а” ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный с использованием отравляющих, опасных химических веществ) к 27 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.