В Пермском крае подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода

Подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода в Пермском крае, сообщает СУ СКР региона.
Смертельное ДТП произошло в Добрянке. Ночью 28 сентября 17-летний местный юноша взял отцовский мотоцикл и отправился кататься по городу, не имея прав на управление транспортом. В один момент подросток не справился с управлением и врезался в пешехода — мужчину 1960 года рождения. Пострадавший получил тяжёлые травмы и скончался на месте аварии, куда позже прибыли правоохранители.
В СУ СКР по Пермскому краю в отношении несовершеннолетнего водителя возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Сам подозреваемый был госпитализирован с различными травмами. Следователь осмотрел место ДТП и изъял необходимые предметы. Расследование продолжается.