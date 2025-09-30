В Пермском крае подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода

Смертельное ДТП произошло в Добрянке. Ночью 28 сентября 17-летний местный юноша взял отцовский мотоцикл и отправился кататься по городу, не имея прав на управление транспортом. В один момент подросток не справился с управлением и врезался в пешехода — мужчину 1960 года рождения. Пострадавший получил тяжёлые травмы и скончался на месте аварии, куда позже прибыли правоохранители.