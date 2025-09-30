Ричмонд
Суд арестовал бывшего и. о. вице-губернатора Краснодарского края

КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости. Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова на два месяца до 29 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«Октябрьским районным судом города Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Власова… Судом ходатайство удовлетворено. Срок меры — два месяца, т.е. до 29 ноября 2025 года», — говорится в сообщении.