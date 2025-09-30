В Воронеже адвоката будут судить за мошенничество

По данным следствия, минувшим летом воронежский адвокат обманным путем получила от своей клиентки 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома. Эта сумма предназначалась для хранения и обеспечения последующей платежеспособности доверителя. Но адвокат похитила деньги и распорядилась ими по собственному усмотрению.