В Воронеже адвоката будут судить за мошенничество

По данным следствия, минувшим летом воронежский адвокат обманным путем получила от своей клиентки 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома. Эта сумма предназначалась для хранения и обеспечения последующей платежеспособности доверителя. Но адвокат похитила деньги и распорядилась ими по собственному усмотрению.
Во всем сознавшейся злоумышленнице предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.