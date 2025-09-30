МВД Беларуси заявило о задержании предпринимателя из-за охотничьих туров. Подробности раскрыли в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сотрудниками ГУБОПиК МВД при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» был задержан 43-летний предприниматель, который оказывал нелегальные услуги туристического оператора. Удалось установить, что с 2023 по 2025 годы фигурант, выступая посредником между иностранными гражданами и охотничьими угодьями Минской и Могилевской областей, незаконно организовывал охотничьи туры.
«При этом нарушал требования к временному ввозу-вывозу специального оружия и боеприпасов», — заметили в МВД.
В ведомстве добавили, что мужчина неправомерно предоставлял в пользование клиентам свое личное нарезное оружие, а также боеприпасы. По месту жительства фигуранта было найдено и изъято три единицы огнестрельного охотничьего оружия, более 150 боеприпасов. Следователи завели четыре уголовных делах. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
