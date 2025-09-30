МВД Беларуси заявило о задержании предпринимателя из-за охотничьих туров

В ведомстве добавили, что мужчина неправомерно предоставлял в пользование клиентам свое личное нарезное оружие, а также боеприпасы. По месту жительства фигуранта было найдено и изъято три единицы огнестрельного охотничьего оружия, более 150 боеприпасов. Следователи завели четыре уголовных делах. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.