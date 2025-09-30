В минздраве Башкирии сообщили о самочувствии пострадавших в ЧП с краном

В результате происшествия в селе Миловка пострадали пять человек. Их доставили в городскую больницу № 21 и больницу скорой медицинской помощи, сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
По его словам, в больнице № 21 находятся двое. Один пациент в тяжелом состоянии, ему потребовалась экстренная операция. Сейчас он в операционной. Второй пациент в состоянии средней степени тяжести. В больницу скорой медпомощи привезли три человека. Первый в крайне тяжелом состоянии, второй в тяжелом, третий пациент находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что на строящейся площадке в селе Миловка Уфимского района во время сбора башенного крана произошло падение конструкции. В кабине находились два человека. Также пострадали три человека, находившиеся на земле.