В минздраве Башкирии сообщили о самочувствии пострадавших в ЧП с краном

По его словам, в больнице № 21 находятся двое. Один пациент в тяжелом состоянии, ему потребовалась экстренная операция. Сейчас он в операционной. Второй пациент в состоянии средней степени тяжести. В больницу скорой медпомощи привезли три человека. Первый в крайне тяжелом состоянии, второй в тяжелом, третий пациент находится в состоянии средней степени тяжести.