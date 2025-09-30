Умер бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич

«29 сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем. За это его любили. За это его ненавидели. Но счеты сведены. Покойся с миром, дорогой наш друг», — написал историк в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Виталий Коротич родился 26 мая в 1936 году в Киеве в семье ученых. Он окончил медицинский институт и Киевский государственный педагогический институт иностранных языков, некоторое время работал врачом, но вскоре посвятил себя литературной и журналистской деятельности. В 1966 году был избран в правление Союза писателей СССР и секретарем Союза писателей Украины. Коротич являлся главным редактором молодежного журнала «Ранок», печатался во всесоюзном еженедельнике «Литературная газета». В 1979 году он стал редактором журнала «Всесвіт», где занимался переводами.
В мае 1986 года был назначен редактором журнала «Огонек». За два года под его руководством тираж журнала увеличился с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров. Журнал стал символом гласности и перестройки.
«Все стало по-другому: любой сотрудник, последний корреспондент, получавший мизерную зарплату, был уравнен в правах на доступ к телу главного редактора. Коротич практически никогда не оставался один. Рукописи и гранки он читал дома, а утром очень рано приезжал в редакцию», — вспоминал годы руководства Коротича ответственный секретарь журнала Владимир Глотов.
С должности главного редактора «Огонька» Коротич был снят с формулировкой «за проявленную трусость» после того, как во время путча остался в США. После этого он работал обозревателем газеты «Новый взгляд», а с 1991 по 2014 год также читал лекции в Бостонском университете, преподавал в Австралии, Мексике, Канаде и Украине.
Коротич награжден орденами Октябрьской Революции (1984), Почета (1999), Ярослава Мудрого V степени (Украина, 2011). Он был также лауреатом Государственной премии Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко (1981), Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1985). Также за редакторскую деятельность он был признан «Зарубежным редактором года» по версии американского журнала World Press Review.