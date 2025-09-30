Умер бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич

Виталий Коротич родился 26 мая в 1936 году в Киеве в семье ученых. Он окончил медицинский институт и Киевский государственный педагогический институт иностранных языков, некоторое время работал врачом, но вскоре посвятил себя литературной и журналистской деятельности. В 1966 году был избран в правление Союза писателей СССР и секретарем Союза писателей Украины. Коротич являлся главным редактором молодежного журнала «Ранок», печатался во всесоюзном еженедельнике «Литературная газета». В 1979 году он стал редактором журнала «Всесвіт», где занимался переводами.