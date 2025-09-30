Женщина впала в кому после операции на похудение

На данный момент мама находится в вегетативном состоянии. Она открывает глаза на раздражители. Когда мы были в «Клинике института мозга» в Екатеринбурге, выяснили, что она слышит, но не знаем, понимает она, что мы говорим, или нет. Выход в нормальную жизнь до операции уже не будет, она больше не будет ходить гулять с внуками, не будет семейных ужинов. Сфера мозговой деятельности до сих пор полностью не изучена, и прогнозы никто не даёт. Мы сейчас находимся просто в аду с сестрой. Каждый день, приходя к маме, мы надеемся, что ее состояние изменится, и она вернётся к нам.