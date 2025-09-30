Женщина впала в кому после операции на похудение

В Челябинске обычная бариатрическая операция привела к трагедии в семье. Активная, жизнелюбивая женщина впала в вегетативное состояние, а её супруг от горя ушёл из жизни.
Две дочери Светланы Гришечкиной рыдают от бессилия перед обстоятельствами и пытаются облегчить жизнь своей любимой мамы. С одной из них, Алёной Аполонской, поговорил корреспондент chel.aif.ru.
Похудеть не получалось
На операцию по уменьшению резекции желудка счастливая жена, мама и бабушка Светлана Гришечкина решилась не сразу. Она пыталась самостоятельно справиться с лишними килограммами — придерживалась диеты, прислушивалась к врачам разных направлений. Однако вес не уходил. При этом заметим: речь идёт об ожирении, но не о катастрофических цифрах и 200−300 кг, когда человек уже не может вставать с кровати и обслуживать себя. Светлана весила около 120 кг. И врачи всех специальностей рекомендовали сброс веса.
«Маме становилось всё хуже, сильно болели ноги, она из-за апноэ вынуждена была спать сидя, — рассказывает chel.aif.ru дочь Светланы, Алёна Аполонская. — Наша мама всегда следила за своим здоровьем. Мы на семейном совете решили, раз есть такая операция, как бариатрия, то это, возможно, выход из ситуации».
Светлана прошла несколько консультаций, первую — за месяц до операции. Принесла на приём целую папку с результатами анализов. Врач внимательно изучил их и сказал, что противопоказаний нет. В больнице женщина сдала снова все анализы — это обязательное условие.
«Мама ещё тогда сказала, что боится не проснуться после операции, — плачет Алёна. — На что услышала в ответ, что чаще под машину попадают, чем после такой операции не просыпаются».
Накануне госпитализации Гришечкина сказала врачу, что немного простудилась, у неё першит в горле. Получила лекарство от кашля — операцию не отменили. Она прошла 13 марта.
Но после неё женщина действительно не проснулась — впала в кому.
Трагедия
Как говорят, беда не приходит одна. Муж и дети Светланы мчались в больницу, штудировали Интернет, пытали врачей — как такое возможно, что здоровая женщина впала в вегетативное состояние после не самой сложной, распространённой операции? На что получили от кого-то из медиков, но не официально, уклончивый ответ, что такое иногда случается.
А потом наш папа резко заболел. И мы рвались из маминой больницы в папину. На фоне стресса из-за маминой болезни, информации о её состоянии 25 августа папа умер. Оказалось, у него развился рак с метастазами в костях. Из-за халатности врачей мы лишились сразу двоих родителей.
По словам дочери, семья бросила все силы на помощь маме. Однако женщине становится всё хуже. После операции из-за состояния больной её перевели в паллиативное отделение в Малую Сосновку — в ту больницу, в которой лежали больные во время эпидемии COVID-19. Сюда сёстры нанимали для Светланы реабилитолога, который выполнял процедуры и делал массаж.
Но в последние дни Гришечкна сдала ещё больше — сейчас она переведена в гнойную хирургию областной клинической больницы № 3 из-за пролежней — именно в этом медучреждении женщине делали платную операцию по резекции желудка.
Кто виноват и что делать?
Это именно те вопросы, что мучают сейчас родственников Гришечкиной. И ещё главный — как помочь женщине вернуться к жизни?
«Мамочка не может жить, как хотела, ради внуков, — плачет Алёна. — Не будет больше посиделок, она так любила баню. У мамы много подруг, она старалась всем помочь».
По словам Алёны, деньги за операцию — а это 250 тысяч рублей — больница семье не вернула. Сёстрам рекомендовали оформлять опеку над мамой, чтобы иметь законные основания для получения средств.
Минздрав региона прокомментировал ситуацию нашим коллегам с сайта 31.tv: по данному вопросу организована ведомственная проверка. Пресс-служба областной клинической больницы № 3 Челябинска сказала chel.aif.ru, что предоставит ответ на запрос позже.
На данный момент мама находится в вегетативном состоянии. Она открывает глаза на раздражители. Когда мы были в «Клинике института мозга» в Екатеринбурге, выяснили, что она слышит, но не знаем, понимает она, что мы говорим, или нет. Выход в нормальную жизнь до операции уже не будет, она больше не будет ходить гулять с внуками, не будет семейных ужинов. Сфера мозговой деятельности до сих пор полностью не изучена, и прогнозы никто не даёт. Мы сейчас находимся просто в аду с сестрой. Каждый день, приходя к маме, мы надеемся, что ее состояние изменится, и она вернётся к нам.
По словам дочерей Светланы, их задача сейчас — найти виновных и заставить взять на себя полную реабилитацию женщины до конца дней, оплачивать ей пребывание в пансионате с медицинским уходом и вернуть деньги за операцию. «Вместо того, чтобы гулять за руку с отдохнувшей и похудевшей мамой мы сейчас боремся за справедливость», — убиты горем сёстры.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Следствие изъяло медицинские документы, допрашивает свидетелей, проводятся экспертизы.
Но диагнозы из выписки екатеринбургской «Клиники института мозга» не дают надежды на возвращение 61-летней женщины к привычной здоровой жизни.