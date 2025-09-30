Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске масло из фуры разлилось по улице Фабричной

Движение на участке дороги оказалось затруднено.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на улице Фабричной из фуры растеклось масло, которое она перевозила. Дорога стала скользкой и грязной. Об этом сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54 Black».

— Очень скользкая дорога. Из фуры разливается масло, — пишут новосибирцы в онлайн-картах.

Движение на участке дороги оказалось затруднено. Там образовалась небольшая пробка.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что горящую фуру заметили на трассе Р-254 в Новосибирской области. По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны несколько громких хлопков.