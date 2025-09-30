В Новосибирске масло из фуры разлилось по улице Фабричной

В Новосибирске на улице Фабричной из фуры растеклось масло, которое она перевозила. Дорога стала скользкой и грязной. Об этом сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54 Black».
— Очень скользкая дорога. Из фуры разливается масло, — пишут новосибирцы в онлайн-картах.
Движение на участке дороги оказалось затруднено. Там образовалась небольшая пробка.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что горящую фуру заметили на трассе Р-254 в Новосибирской области. По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны несколько громких хлопков.