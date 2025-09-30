Ричмонд
Двое — в тяжелом состоянии: стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие из-за обрушения крана в Башкирии

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших из-за обрушения крана в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии пяти человек, пострадавших в результате обрушения башенного крана в селе Миловка в Уфимском районе.

По словам чиновника, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу № 21. Один из них находится в тяжелом состоянии, ему потребовалась экстренная операция, и в настоящий момент он находится в операционной. Второй пациент в БСМП госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В Больницу скорой медицинской помощи доставлены трое пострадавших. Один из них госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, второй — в тяжелом, третий — в состоянии средней степени тяжести.

По факту происшествия начали проверки прокуратура и Следственный комитет.

