Двое — в тяжелом состоянии: стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие из-за обрушения крана в Башкирии

По словам чиновника, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу № 21. Один из них находится в тяжелом состоянии, ему потребовалась экстренная операция, и в настоящий момент он находится в операционной. Второй пациент в БСМП госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.