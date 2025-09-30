В Ленинградской области арестовали девятого фигуранта дела о суррогате

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Терехова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Срок меры — 22.11.2025 (1 месяц 26 суток)», — сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Уточняется, что Терехов был задержан в понедельник, в этот же день ему было предъявлено обвинение, вину не признал.
В пресс-службе прокуратуры Ленобласти добавили, что ведомство поддержало ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 52-летнего жителя Санкт-Петербурга.
«По данным следствия, он совместно с иными лицами незаконно приобрёл спиртосодержащую продукцию на территории склада временного хранения в посёлке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области», — добавили в пресс-службе.
По данным областной прокуратуры, затем продукция была передана лицам, которые распространили её на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели ряда жителей области.