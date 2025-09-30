Гендиректора «Жилстройинвеста» арестовали по обвинению в даче взятки

Экс-главу Госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина задержали в декабре 2024 года, а затем уволили с должности, которую он занимал с сентября 2022 года. Экс-председателю инкриминируют получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый получил 2 млн руб. от представителя компании, которая строила логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб. — от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели. Позднее были задержаны бывшие подчиненные господина Давлетшина, а также представители строительных компаний республики.