Выскочили под фуру. Молодая мать из Прикамья погибла в жутком ДТП в Удмуртии

Страшное ДТП с легковушкой и фурой в Удмуртии оборвало жизни сразу трёх человек. Среди них, по данным perm.aif.ru, оказалась и 30-летняя уроженка Пермского края — у неё остались две маленькие дочки. Молодая мать вместе с двумя парнями находилась в автомобиле, практически полностью уничтоженном в аварии. Подробнее о произошедшем — в материале сайта perm.aif.ru.
Как рассказали в Госавтоинспекции Удмуртии, авария произошла на федеральной трассе в Можгинском районе республики 28 сентября в 05:20 — было ещё темно. 45-летний водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом двигался в сторону Набережных Челнов. Навстречу шла другая фура — и когда они поравнялись, из-за неё внезапно «выскочила» легковушка. Столкновения избежать не удалось.
В результате аварии «Чери Арризо» оказался практически уничтожен, все, кто был в салоне, погибли: 21-летний водитель и два его пассажира — 20-летний молодой человек и 30-летняя женщина.
В МЧС Удмуртии рассказали, что для того, чтобы достать из искорёженного автомобиля одного из погибших, спасателям понадобилось применить спецтехнику.
Кадры жуткой аварии мгновенно разошлись по соцсетям. Большинство жителей республики оказались единодушны: водитель под утро решил «погонять» по федеральной трассе и совершил роковую для пассажиров и самого себя ошибку — либо по неопытности, либо из-за выпитого спиртного.
Официальной информации о том, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, нет, однако вскоре в Telegram появился ещё один пост о ДТП с призывом не садиться в автомобиль к пьяному водителю. В нём был видеоролик, смонтированный из кадров последствий аварии — оператор явно находился непосредственно на месте происшествия наутро после случившегося.
Данных о погибших молодых людях в открытом доступе пока нет, однако perm.aif.ru удалось выяснить, что 30-летней пассажиркой «Чери» была уроженка Пермского края Наталья. По данным редакции, жительница Можги детство провела в посёлке Сарс Октябрьского округа. У неё есть двое детей — девочки 8 и 12 лет. В соцсетях знакомая погибшей упомянула, что девочки теперь остались с бабушкой.
За несколько дней до трагедии Наталья публиковала в соцсетях видеоролики с ночными поездками на автомобиле. Она упоминала, что ездить было весело, пока машину не остановил наряд полиции — впрочем, серьёзных последствий не было. Последнее опубликованное молодой матерью видео снято из стремительно движущегося по центру Ижевска автомобиля.
По данным udm.aif.ru, прощание с уроженкой Прикамья и похороны пройдут в Можге. Обстоятельства смертельного ДТП сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии.
В сентябре в Пермском крае скончался 18-летний молодой человек — официальной причиной его смерти считается ДТП, однако семья юноши не верит в эту версию. Подробнее о загадочной гибели молодого человека — в материале perm.aif.ru.