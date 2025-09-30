Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потручил возбудить дело после жалоб на нелегальный приют для собак в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб на нелегальный приют для бездомных собак в Челябинске. К главе ведомства обратился местный житель, на семью которого нападают проживающие там животные. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в информационном центре Следкома.

Источник: Pchela.News

— Соседка заявителя незаконно организовала место для содержания безнадзорных животных на принадлежащем ей земельном участке, при этом должный уход за ними не осуществляется, — рассказали в инфоцентре. — В результате собаки систематически проникают на территорию частного домовладения заявителя и нападают на членов его семьи. Несмотря на то, что суд обязал фигурантку привести участок в нормативное состояние, до настоящего времени проблема не разрешена.

Ранее управление Следственного комитета по Челябинской области организовало процессуальную проверку, чтобы разобраться в этой ситуации. Сейчас же Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального подразделения ведомства Константину Правосудову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.