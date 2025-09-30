Бастрыкин потручил возбудить дело после жалоб на нелегальный приют для собак в Челябинске

— Соседка заявителя незаконно организовала место для содержания безнадзорных животных на принадлежащем ей земельном участке, при этом должный уход за ними не осуществляется, — рассказали в инфоцентре. — В результате собаки систематически проникают на территорию частного домовладения заявителя и нападают на членов его семьи. Несмотря на то, что суд обязал фигурантку привести участок в нормативное состояние, до настоящего времени проблема не разрешена.