На Южном Урале многодетная мать попалась на крупном мошенничестве при получении выплат

Сообщается, что 34-летнюю жительницу Сатки будут судить за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ.
Все произошло весной 2021 года. В ходе предварительного следствия установлено, что фигурантка, являющаяся многодетной матерью, похитила 450 тыс. рублей, выделенных в рамках реализации мер государственной поддержки семей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам.
«Женщина предоставила в один из банков заведомо ложные и недостоверные сведения, искусственно завысив стоимость приобретаемой в Бакале недвижимости. С целью последующего получения выплат она указала стоимость жилого дома 450 тыс. рублей, а земельного участка — 20 тыс. рублей, но их фактическая стоимость составляла всего 170 тыс. рублей», — пояснили в региональном следственном управлении.
После регистрации сделки потратила деньги на личные цели. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.
Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на имущество обвиняемой — земельный участок и жилой дом стоимостью 650 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.