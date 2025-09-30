На Южном Урале многодетная мать попалась на крупном мошенничестве при получении выплат

«Женщина предоставила в один из банков заведомо ложные и недостоверные сведения, искусственно завысив стоимость приобретаемой в Бакале недвижимости. С целью последующего получения выплат она указала стоимость жилого дома 450 тыс. рублей, а земельного участка — 20 тыс. рублей, но их фактическая стоимость составляла всего 170 тыс. рублей», — пояснили в региональном следственном управлении.