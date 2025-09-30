Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Южном Урале многодетная мать попалась на крупном мошенничестве при получении выплат

В Челябинской области многодетная мать попалась на крупном мошенничестве при получении выплат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 34-летнюю жительницу Сатки будут судить за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ.

Все произошло весной 2021 года. В ходе предварительного следствия установлено, что фигурантка, являющаяся многодетной матерью, похитила 450 тыс. рублей, выделенных в рамках реализации мер государственной поддержки семей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам.

«Женщина предоставила в один из банков заведомо ложные и недостоверные сведения, искусственно завысив стоимость приобретаемой в Бакале недвижимости. С целью последующего получения выплат она указала стоимость жилого дома 450 тыс. рублей, а земельного участка — 20 тыс. рублей, но их фактическая стоимость составляла всего 170 тыс. рублей», — пояснили в региональном следственном управлении.

После регистрации сделки потратила деньги на личные цели. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на имущество обвиняемой — земельный участок и жилой дом стоимостью 650 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.