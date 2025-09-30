Россиянка обвинила воспитательницу детского сада в избиении дочери за закрытыми дверьми

Как сообщает издание, россиянка пришла забирать из дошкольного учреждения двоих своих дочерей, когда услышала, как одну из ее девочек бьют. С ее слов, она отчетливо услышала три шлепка, а когда зашла в помещение санузла, увидела удерживающую ребенка на полу воспитательницу.