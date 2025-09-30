Ричмонд
В Москве мужчину приговорили к 11 годам колонии за убийство 14-летней давности

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину, который до смерти избил камнем свою знакомую в 2011 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Полностью согласившись с позицией прокурора города Москвы Максима Жука, суд приговорил мужчину, совершившего убийство более 14 лет назад, к 11 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Установлено, что 11 мая 2011 года Эркин Давлатов недалеко от одного из жилых домов на улице Каховка во время ссоры взял лежавший на земле камень и нанес своей знакомой не менее 16 ударов по голове. От полученных травм женщина умерла на месте.

Как отметили в пресс-службе, по результатам изучения в прокуратуре материалов уголовных дел прошлых лет, постановление о приостановлении предварительного следствия было отменено, возобновлено расследование. В ходе оперативных мероприятий было установлено совпадение генетического профиля из базы учета с ДНК Давлатова.