В Москве мужчину приговорили к 11 годам колонии за убийство 14-летней давности

Установлено, что 11 мая 2011 года Эркин Давлатов недалеко от одного из жилых домов на улице Каховка во время ссоры взял лежавший на земле камень и нанес своей знакомой не менее 16 ударов по голове. От полученных травм женщина умерла на месте.