За бывшего замглавы Свердловской области Чемезова готовы внести залог

Также мать детей Чемезова, которых у экс-вице-губернатора всего четверо, сейчас находится под домашним арестом, а потому, если Чемезова отправят в СИЗО, ни один из родителей не сможет участвовать в жизни несовершеннолетних, водить их в школы, больницы и т. д. Адвокат просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или более мягкую. По её словам, Чемезов не намерен скрываться, готов выдать загранпаспорт добровольно.