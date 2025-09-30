Арестовали десятого фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем

«Прокуратура региона поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 48-летнего жителя Ленинградской области. Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба.
По данным следствия, он совместно с иными лицами незаконно приобрёл спиртосодержащую продукцию на территории склада временного хранения в посёлке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. Затем продукция была передана лицам, которые распространили её на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели ряда жителей области.