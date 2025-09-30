Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть туристов сломали позвоночник сотруднику бара в Европе

Сотрудник бара в Европе сделал замечание шести туристам и был избит. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

Источник: AP 2024

27 сентября четыре путешественника из Австрии и двое из Боснии сломали позвоночник работнику ночного клуба в Плайя-де-Пальма, Испания. Очевидцы сообщили, что около 1:40 ночи группа мужчин сообща напала на администратора после того, как он указал им на их поведение.

Избив потерпевшего, туристы оставили его без сознания на полу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции помогли госпитализировать травмированного сотрудника. В больнице выяснилось, что он получил переломы четырех позвонков.

Начав поиски, офицеры наткнулись на одного из подозреваемых в соседнем отеле. Выяснилось, что он прибыл на курорт в компании из семи человек. Мужчин задержали. Расследование по делу продолжается.

Ранее мигранты избили туристов в Европе и натравили на них собаку со словами «свободу Палестине». Инцидент произошел в Венеции, когда мужчина и женщина прогуливались по одной из главных торговых улиц итальянского города.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше