В Тавде прокуратура обязала восстановить в должности незаконно уволенную женщину

Тавде рудоснабжающая организация «АВТ ПЛЮС» незаконно уволила сотрудницу за невыполнение обязанностей. Установлено, что женщину приняли на работу в январе 2025 года оператором. В феврале того же года ее перевели на должность коагулянщика-аппаратчика. А в июне ее уволили за неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей.
— Так, работодатель, в нарушение требований части 5 статьи 193 ТК РФ дважды привлек женщину к дисциплинарной ответственности за совершение одного и того же проступка (в виде выговора и увольнения), при этом не учел, что увольнение является самостоятельным видом дисциплинарного взыскания, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Тавдинская городская прокуратура направила иск в суд о признании приказов о дисциплинарной ответственности и увольнение незаконными. Помимо этого, ведомство завело административное дело на «АВТО ПЛЮС» по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение норм трудового законодательства». Тавдинский городской суд удовлетворил иск в пользу пострадавшей, обязав восстановить сотрудницу в работе и выплатить ей моральную компенсацию 30 тысяч рублей.