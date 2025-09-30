В Тавде прокуратура обязала восстановить в должности незаконно уволенную женщину

Тавде рудоснабжающая организация «АВТ ПЛЮС» незаконно уволила сотрудницу за невыполнение обязанностей. Установлено, что женщину приняли на работу в январе 2025 года оператором. В феврале того же года ее перевели на должность коагулянщика-аппаратчика. А в июне ее уволили за неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей.