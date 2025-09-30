Преступная группа поплатилась за похищение людей в российских регионах

Как установил суд, бывший директор наркологического центра под видом деятельности реабилитационного центра создал на территории Нижегородской области организованную преступную группу, участники которой в период с марта по ноябрь 2023 года совершали похищения людей и незаконно удерживали их в здании, расположенном в поселке Большое Козино.