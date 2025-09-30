В Челябинске будут судить врача после гибели пациента

По данным управления, с 1 июня 2022 года по 4 апреля 2025 года обвиняемый, имеющий высшее медицинское образование по специальности «врач-психиатр-нарколог», в составе организованной преступной группы из не менее 14 человек, незаконно приобрел, хранил и перевозил для сбыта сильнодействующие вещества, оказывая платные медпроцедуры по выведению из состояния алкогольной и наркотической интоксикации. Так, 15 января он в доме в деревне Касарги Сосновского района за 10 тысяч рублей, не имея лицензии, ввел 47-летнему мужчине внутривенно сильнодействующие вещества. После чего состояние мужчины ухудшилось и через непродолжительное время он скончался.
«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего врача… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска», — говорится в сообщении.
Врач обвиняется по части 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенный организованной группой), части 2 статьи 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении.
В ходе следствия с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, отмечает ведомство. Расследование уголовного дела в отношении соучастников продолжается, поясняется в сообщении.