Дело о мошенничестве на 2,5 млн рублей рассмотрит суд в Ростове

В Ростове-на-Дону завершили расследование дела о мошенничестве на 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
По данным следствия, в 2022 году подозреваемая воспользовалась служебным положением и ввела в заблуждение таганрогского предпринимателя. Женщина убедила его, что за деньги может решить вопрос со снижением налоговой задолженности его компании, а потом потребовала за свои услуги 2,5 млн рублей. Средства якобы нужно было передать «вышестоящим чинам из налоговой инспекции».
При этом выполнять обещания подозреваемая не собиралась и присвоила все полученные деньги.
Собранные материалы с обвинительным заключением уже направлены в суд. Уголовное дело будет рассматриваться по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
