Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о мошенничестве на 2,5 млн рублей рассмотрит суд в Ростове

Подозреваемую в мошенничестве будут судить в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершили расследование дела о мошенничестве на 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, в 2022 году подозреваемая воспользовалась служебным положением и ввела в заблуждение таганрогского предпринимателя. Женщина убедила его, что за деньги может решить вопрос со снижением налоговой задолженности его компании, а потом потребовала за свои услуги 2,5 млн рублей. Средства якобы нужно было передать «вышестоящим чинам из налоговой инспекции».

При этом выполнять обещания подозреваемая не собиралась и присвоила все полученные деньги.

Собранные материалы с обвинительным заключением уже направлены в суд. Уголовное дело будет рассматриваться по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Подпишись на нас в Telegram.