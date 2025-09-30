Дело о мошенничестве на 2,5 млн рублей рассмотрит суд в Ростове

По данным следствия, в 2022 году подозреваемая воспользовалась служебным положением и ввела в заблуждение таганрогского предпринимателя. Женщина убедила его, что за деньги может решить вопрос со снижением налоговой задолженности его компании, а потом потребовала за свои услуги 2,5 млн рублей. Средства якобы нужно было передать «вышестоящим чинам из налоговой инспекции».