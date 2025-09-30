Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные в Омской области спасли трёхлетнюю девочку из запертой квартиры

В посёлке Любино пожарные помогли маме вернуть трёхлетнюю дочь, случайно оказавшуюся в запертой квартире.

В посёлке Любино пожарные помогли маме вернуть трёхлетнюю дочь, случайно оказавшуюся в запертой квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Женщина вышла на несколько минут, чтобы выгулять собаку, и дверь за её спиной захлопнулась. Ребёнок остался внутри один.

Испуганная мать сразу обратилась в полицию, откуда вызвали пожарных. Дежурный расчёт оперативно прибыл на место. С помощью пожарной лестницы и спецоборудования спасатели проникли в квартиру через окно. Девочку благополучно передали маме, никто не пострадал.

С начала года в Омской области произошло более 2500 пожаров, из них почти половина — в жилых домах. Огнеборцы спасли 209 человек, действуя профессионально и мужественно.