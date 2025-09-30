Пожарные в Омской области спасли трёхлетнюю девочку из запертой квартиры

В посёлке Любино пожарные помогли маме вернуть трёхлетнюю дочь, случайно оказавшуюся в запертой квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Женщина вышла на несколько минут, чтобы выгулять собаку, и дверь за её спиной захлопнулась. Ребёнок остался внутри один.
Испуганная мать сразу обратилась в полицию, откуда вызвали пожарных. Дежурный расчёт оперативно прибыл на место. С помощью пожарной лестницы и спецоборудования спасатели проникли в квартиру через окно. Девочку благополучно передали маме, никто не пострадал.
С начала года в Омской области произошло более 2500 пожаров, из них почти половина — в жилых домах. Огнеборцы спасли 209 человек, действуя профессионально и мужественно.