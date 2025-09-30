Пожарные в Омской области спасли трёхлетнюю девочку из запертой квартиры

В посёлке Любино пожарные помогли маме вернуть трёхлетнюю дочь, случайно оказавшуюся в запертой квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Женщина вышла на несколько минут, чтобы выгулять собаку, и дверь за её спиной захлопнулась. Ребёнок остался внутри один.