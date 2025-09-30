Ричмонд
Задержанный украинец мог заложить взрывчатку на «Северных потоках»

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии подозревает задержанного в Польше гражданина Украины Владимира З. в том, что он, будучи опытным водолазом, входил в группу лиц, заложивших взрывчатку на газопроводе «Северный поток», сообщается в пресс-релизе ведомства.

Источник: © РИА Новости

Ранее польские СМИ сообщили, что подозреваемый в совершении теракта на «Северном потоке» Владимир З. задержан по просьбе властей Германии. Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Варшавы, польские прокуратура и суд будут решать вопрос о его экстрадиции в Германию.

«В ордере на арест ему главным образом вменяется в вину следующее: Владимир З. — обученный водолаз. Он входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах “Северный поток-1” и “Северный поток-2” в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Обвиняемый участвовал в необходимых для этого водолазных работах», — говорится в документе.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении «Северных потоков».

